На своей странице в Instagram Ксения Мишина, которая ранее похвалилась беззаботной жизнью в день массового траура украинцев, решила рассказать о том, как лечится в клиниках и контролирует состояние своего здоровья.
«Ваше здоровье всегда в ваших руках и руках профессиональных специалистов. Спасибо за качество и заботу» - написала Мишина под кадрами.
В Инстаграм под постом актрисы поделились своим мнением:
«Что вас привело в этот центр, интерес ко всему новому, может ли проблемы со здоровьем, желанием убедиться, что с вашим здоровьем все в порядк; Как бы еще эта диагностика была всем карманом; Все это можно пройти в обычной клинике за пол дня, ориентировочно за 2-3 тыс. грн;
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И еще надо себя так любить, чтобы в таком возрасте бегать по этим врачам; Еще бы денежек на это обследование....!?; Сам доктор не выглядит здоровой; Бартер наше всё; 14 000 грн за 1.5 часа – отлично; Пришел и сразу стал больным» - пишут под видео Мишиной.
До этого Мишина показала фото, сделанное перед выходом фильма "Барби", и постаралась привлечь внимание к себе привычным способом.
Как известно, недавно состоялась премьера самого ожидаемого фильма 2023 года — "Барби", поэтому Мишина подобрала тематический наряд с яркой расцветкой.
«Что-то сегодня со мной не так, но обычно я – идеальная» (С) Барби, - цитирует Мишина под кадром.
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