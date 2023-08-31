Победитель реалити-шоу «Холостячка», стендап-комик, ведущий и экс-сценарист Квартала 95 Александр Эллерт ответил на обвинения в незаконном выезде из Украины.

Как известно, победитель шоу «Холостячка» и бывший избранник актрисы Ксении Мишиной Александр Эллерт находится в США.

Эллерту постоянно приходится слышать от, в частности, подписчиков на его страницу, критику по поводу того, что он бежал из Украины из-за войны, что законность этого выезда подвергается сомнениям.

Так что Эллерт решил расставить точки над «i».

«Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также за время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022 г.) и могу это сделать снова», - заверил Александр Эллерт на своей странице в Инстаграм.

Также победитель «Холостячки» отметил, что «Министерство культуры, Квартал 95, президент любой страны, Доктор Стрэндж, доктор Комаровский, Шлях, Добробат…» никакого отношения к пересечению границы не имеют.

Обращаясь к недругам и критикам, Александр Эллерт попросил также отстать от него.

В свою очередь некоторые подписчики поддержали Эллерта, однако некоторые отнеслись к его сообщению очень критично.

«Война закончится и этот вы….. вернется и будет дальше здесь бабки зарабатывать своим тупым юмором»,

«А другие пусть гибнут в окопах, а такие вернутся и будут жить как ни в чем не бывало»,

«Пока в нашей стране шоумены, артисты, звезды будут иметь большую ценность, чем мы, работающий народ, до тех пор это все не закончится.

Почему какого-нибудь шоумена законно выпускают заграницу, а Вася из села должен идти на фронт, потому что он не может найти достойную работу и обеспечить семью. Стыд вам всем… Наслаждайтесь, пока и ваше время не пришло»,

"А можно узнать то законное основание находиться там, а не здесь?" .

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