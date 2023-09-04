Едина дочка Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) повідомила про дуже важливу подію в своєму житті.

Дочка Кузьми Скрябіна Барбара мешкає у Києві, працює лікарем, пише Politeka.net.

У 2019-му році Барбара вийшла заміж за свого коханого хлопця Віктора Тура.

Також разом з молодим подружжям мешкає їхній домашній улюбленець - собака Міша.

З дітьми донька Кузьми Скрябіна і Віктор Тур не поспішали. Мовляв, спочатку треба «стати на ноги».

І от нарешті єдина донька Андрія Кузьменка стала мамою. Але поки ще тільки хрещеною. Про радісну новину повідомила сама Барбара.

«Моя робота звела мене з близькою мені людиною ,яка сьогодні стала моєю кумою.

Тепер я хрещена маленької Соломії», - розповіла Барбара Кузьменко, тримаючи крихітку дитинку на руках.

Підписники Барбари вітають її з радісною подією і відзначають, що обидві мами на фото виглядають дуже красивими:

«Які світлі та красиві!»,

«Яке щастя, вітаємо!»,

«Вітаю!»,

«Здоров’я маленькій принцесі».

Нагадаємо, єдина донька Кузьми Скрябіна зізнавалася, що дуже сумує за своїм батьком. Також дівчина каже, що багато рис характеру в неї саме від знаменитого батька.

«Майже у всіх питаннях він був дуже принциповим. Є його думка і він іде цим шляхом, незважаючи на інших. Інколи це заважало будувати взаємовідносини. Але мама часто йому поступалася. Вони завди були однієї думки", - розповідала Барбара Кузьменко.

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Також повідомлялось, що донька Кузьми "Скрябіна" на рідкісних фото показала чоловіка і не тільки.

Крім того, Politeka.net писала про архівні кадри з Кузьмою, які з'явилися в Мережі.