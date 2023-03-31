В Сети появились редкие архивные кадры, на которых Кузьма Скрябин исполняет кавер на песню Depeche Mode.

В студии телеканала Первый национальный в программе "7 нот" в рубрике Неожиданный дуэт в тот день Скрябин спел с группой Mad Heads.

Видео было сделано более 20 лет назад, в 2000-м году. На вопрос, не хочет ли он попробовать себя в рокабили, Андрей пошутил, что не будет «пхаться».

«Я сегодня попробую, я лучше с профессионалами. Я не буду пхаться там, где не умею. Если честно, отношение вообще к тому, что делается сегодня, то не так должно выглядеть – вы должны им дать возможность играть полчаса, а потом сесть и поговорить. Или наоборот поговорить, а затем сыграть. Они должны играть без перерыва. Это просто вулкан», - высказался Кузьма о Mad Heads.

На вопрос, почему в Украине только одна команда играет рокабилли, Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) объяснил, что «больше никому нет здесь места».

«Чуваки так играют, что просто нет смысла».

На появление редкого видео с совсем молодым Кузьмой пользователи YouTube отреагировали с восторгом и взволнованно:

«Какой молодой голос и сам молодой! Искренние высказывания, те же, что и в течение своей жизни, настоящий Кузьма Скрябин! Всегда с нами, Андрей!»,

«Какое же крутое звучание, боже мой! А главное – эмоции, которые были на той сцене. Такие молодые еще все. "І тільки у альбомі всі підряд Ми будемо такими, як тоді". Вечная память Андрею»,

«Такие молодые, красивые – вечные!»,

«Вечная память Кузьме! Это большая потеря для Украины и семьи»,

«Неожиданное видео, очень искреннее, теплое, "ламповое" Скрябин, хоть и не моя музыка, но это большая украинская группа. Mad heads! Слушал их с 1998»,

"Вау, я не узнала голоса Кузьмы здесь, такой баритон",

"Я даже не мог представить, что Кузьма так депешей может валить. Как оригинал".

"Я плачу".

Напомним, ранее в Сети показали, как с годами сменилась Тина Кароль.

Также Politeka.net писала о редких кадрах с Андреем Данилко.

Кроме того, Politeka.net писала, как сейчас выглядит единственная дочь Кузьмы Скрябина.