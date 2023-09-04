Единственная дочь Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) сообщила об очень важном событии в своей жизни.

Дочь Кузьмы Скрябина Барбара живет в Киеве, работает врачом, пишет Politeka.net.

В 2019 году Барбара вышла замуж за своего любимого парня Виктора Тура.

Также вместе с молодыми супругами живет их домашний любимец – собака Миша.

С детьми дочь Кузьмы Скрябина и Виктор Тур не торопились. Мол, сначала нужно «встать на ноги».

И вот, наконец, единственная дочь Андрея Кузьменко стала мамой. Но пока еще только крестной. О радостной новости сообщила сама Барбара.

«Моя работа свела меня с близким мне человеком, которая сегодня стала моей кумой.

Теперь я крестная маленькой Соломии», - рассказала Барбара Кузьменко, держа кроху на руках.

Подписчики Барбары поздравляют ее с радостным событием и отмечают, что обе мамы на фото выглядят очень красивыми.

«Какие светлые и красивые!»,

«Какое счастье, поздравляем!»,

«Поздравляю!»,

«Здоровья маленькой принцессе».

Напомним, единственная дочь Кузьмы Скрябина признавалась, что очень скучает по своему отцу. Также девушка говорит, что многие черты характера у нее именно от знаменитого отца.

«Почти во всех вопросах он был очень принципиальным. Есть его мнение и он идет по этому пути, несмотря на других. Иногда это мешало выстраивать взаимоотношения. Но мама часто ему уступала. Они всегда были одного мнения", - рассказывала Барбара Кузьменко.

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