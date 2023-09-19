Лише близько 300 осіб більше не отримають таку грошову допомогу через порушення правил.

Різноманітна грошова допомога продовжує виплачуватись українцям. Повідомляється, що грошова допомога надаватиметься ще одній категорії українців. Стало відомо, кого це рішення стосується. Про це в ефірі телемарафону повідомила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, українські біженці, які повертаються з-за кордону, отримають можливість оформити державну грошову допомогу, призначену для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Верещук пояснила, що ось приклад: людина виїхала з Маріуполя в Європу вже у 2022 році і проживала там. Тепер вона хоче повернутися, і таким людям також буде нарахована грошова допомога призначена для ВПО. Ціль призначеної грошової допомоги полягає в тому, щоб люди бачили можливість отримати допомогу від держави та були мотивовані повернутися.

Верещук також підкреслила, що питання грошової допомоги для ВПО планують вирішити до кінця вересня.

Міністр наголосила, що наразі здійснюються корекції у грошовій допомозі ВПО через порушення правил їх отримання. Національна служба провела перевірки фактичного місця проживання ВПО за першу декаду вересня і в результаті близько 80% осіб зберегли свої виплати. За її словами, лише близько 300 осіб більше не отримають таку грошову допомогу через порушення правил.

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