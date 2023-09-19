Только около 300 человек больше не получат такую ​​денежную помощь из-за нарушения правил.

Разнообразная денежная помощь продолжает выплачиваться украинцам. Сообщается, что денежная помощь будет предоставлена ​​еще одной категории украинцев. Стало известно, к кому это решение касается. Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Так, украинские беженцы, возвращающиеся из-за границы, получат возможность оформить государственную денежную помощь, предназначенную для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Верещук объяснила, что вот пример: человек уехал из Мариуполя в Европу уже в 2022 году и проживал там. Теперь она хочет вернуться, и таким людям также будет начислена денежная помощь, предназначенная для ВПЛ. Цель назначенной денежной помощи состоит в том, чтобы люди видели возможность получить помощь от государства и были мотивированы вернуться.

Верещук также подчеркнула, что вопрос денежной помощи для ВПЛ планируется решить до конца сентября.

Министр подчеркнула, что в настоящее время осуществляются коррекции в денежной помощи ВПЛ из-за нарушения правил их получения. Национальная служба провела проверки фактического места жительства ВПЛ за первую декаду сентября и в результате около 80% человек сохранили свои выплаты. По ее словам, только около 300 человек больше не получат такую ​​денежную помощь из-за нарушения правил.

Последние новости Украины:

Денежная помощь в размере 10 тысяч гривен: кто имеет право на выплаты.

Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.