Грошова допомога продовжує виплачуватись українцям. У 2023 році сім'ї загиблих захисників та захисниць отримають грошову допомогу в Харківській області.

Про це повідомила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

Ця ініціатива передбачає виділення матеріальної грошової допомоги на кожного члена родини загиблого. Рішення було прийняте з метою підтримки родин воїнів, які втратили життя в результаті своєї оборонної діяльності.

Серед тих, хто має право на отримання грошової допомоги:

Батьки померлих захисників.

Одружені члени родини, які не одружилися повторно, незалежно від наявності пенсії.

Діти, які не мають своїх родин, або діти з особливими потребами незалежно від того, чи мають вони свої родини.

В рамках програми соціального захисту населення Харківської області на період з 2021 по 2025 рік, спрямованої на підтримку родин полеглих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичних операціях та захисті інтересів держави в контексті військової агресії російської федерації, розпочато виплату грошової допомоги.

Грошова допомога надається кожному членові родини, і для забезпечення цих виплат з Харківського обласного бюджету виділено 12,5 мільйонів гривень. Це означає, що на одну особу припаде сума в розмірі 10 тисяч гривень.

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