В связи с военной агрессией россии начата выплата единовременной денежной помощи.

Денежная помощь продолжает выплачиваться украинцам. В 2023 году семьи погибших защитников и защитниц получат денежную помощь в Харьковской области.

Об этом сообщила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

Эта инициатива предусматривает выделение денежной помощи на каждого члена семьи погибшего. Решение было принято в целях поддержки семей воинов, потерявших жизнь в результате своей оборонной деятельности.

Среди тех, кто имеет право на получение денежной помощи:

Родители умерших защитников.

Женатые члены семьи, которые не женились повторно, независимо от наличия пенсии.

Дети, не имеющие своих семей, или дети с особыми потребностями независимо от того, имеют ли они свои семьи.

В рамках программы социальной защиты населения Харьковской области на период с 2021 по 2025 год, направленной на поддержку семей павших военнослужащих, участвовавших в антитеррористических операциях и защите интересов государства в контексте военной агрессии российской федерации, начата выплата денежной помощи.

Денежная помощь предоставляется каждому члену семьи, и для обеспечения этих выплат из Харьковского областного бюджета выделено 12,5 миллиона гривен. Это означает, что на одного человека придется сумма в размере 10 тысяч гривен.

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