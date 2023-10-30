Популярна українська актриса та героїня реаліті-шоу "Холостяка" Ксенія Мішина, яка розповіла про те, як їй вдалося позбутися зайвих 12 кілограмів, несподівано заявила про свою першу в житті операцію. Артистка при цьому не почала розкривати, що саме робила із собою.

актриса, скріншот з Інстаграм

Так, цього разу Ксенія Мішина викликала занепокоєння серед своїх шанувальників, оголосивши, що вона була госпіталізована. Вона поділилася фотографією з лікарняної палати та зізналася, що вперше у своєму житті перенесла хірургічне втручання.

Однак вона поки не розкриває деталі інциденту і причини операції. У її Instagram Stories вона коротко згадала про наркоз і седацію, а також повідомила, що поступово приходить до тями.

"Котики, дякую вам за турботу. Зі мною все добре, операція була плановою ... І це були не груди, у мене все ок з цим питанням" - поділилася Мішина.

актриса, скріншот з Інстаграм

«Суспільство щасливе настільки наскільки воно єдине. Але єдиний у нього шанс бути лише тоді, коли люди перестають дивитись на інших через призму засудження.

Щоразу піддаючись негативному судженню обов'язково потрібно замислитися над тим, що зараз ми несемо у світ, чи робимо його кращим, і що залишаємо у свідомості іншу людину. Адже все неодмінно повертається. І все це неодмінно про Нас» - раніше заявила Мішина.

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