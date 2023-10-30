Популярна українська актриса та героїня реаліті-шоу "Холостяка" Ксенія Мішина, яка розповіла про те, як їй вдалося позбутися зайвих 12 кілограмів, несподівано заявила про свою першу в житті операцію. Артистка при цьому не почала розкривати, що саме робила із собою.

Так, цього разу Ксенія Мішина викликала занепокоєння серед своїх шанувальників, оголосивши, що вона була госпіталізована. Вона поділилася фотографією з лікарняної палати та зізналася, що вперше у своєму житті перенесла хірургічне втручання.

Однак вона поки не розкриває деталі інциденту і причини операції. У її Instagram Stories вона коротко згадала про наркоз і седацію, а також повідомила, що поступово приходить до тями.

"Котики, дякую вам за турботу. Зі мною все добре, операція була плановою ... І це були не груди, у мене все ок з цим питанням" - поділилася Мішина.

«Суспільство щасливе настільки наскільки воно єдине. Але єдиний у нього шанс бути лише тоді, коли люди перестають дивитись на інших через призму засудження.

Щоразу піддаючись негативному судженню обов'язково потрібно замислитися над тим, що зараз ми несемо у світ, чи робимо його кращим, і що залишаємо у свідомості іншу людину. Адже все неодмінно повертається. І все це неодмінно про Нас» - раніше заявила Мішина.

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