Популярная украинская актриса и героиня реалити-шоу "Холостяка" Ксения Мишина, которая рассказала о том, как ей удалось избавиться от лишних 12 килограммов, неожиданно заявила о своей первой в жизни операции. Артистка при этом не стала раскрывать, что именно делала с собой.

Так, в этот раз Ксения Мишина, вызвала беспокойство среди своих поклонников, объявив, что она была госпитализирована. Она поделилась фотографией из больничной палаты и призналась, что впервые в своей жизни перенесла хирургическое вмешательство.

Однако она пока не раскрывает детали произошедшего инцидента и причины операции. В ее Instagram Stories она кратко упомянула о наркозе и седации, а также сообщила, что постепенно приходит в себя.

"Котики, большое спасибо вам за заботу. Со мной все хорошо, операция была плановой...И это была не грудь, у меня все ок с этим вопросом" - поделилась Мишина.

«Общество счастливо столь насколько оно едино. Но единственный у него шанс быть только тогда, когда люди перестают смотреть на других через призму осуждения.

Каждый раз подвергаясь негативному суждению обязательно нужно задуматься над тем, что сейчас мы несем в мир, делаем ли его лучше, и что оставляем в сознании другого человека. Ведь все обязательно возвращается. И все это непременно о Нас» - ранее заявила Мишина.

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