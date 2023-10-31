На своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч висловився на тему втоми від війни. По-перше, ведучий підкреслив, що наше життя тепер підпорядковано ЗСУ, а єдиний шанс на нормальне життя - перемога.

"Тому будь що, що ми робимо, має перекликатися і перевірятися, як це метчиться з реаліями, в яких ми живемо. Наприклад, ти такий пишеш «Ой, перший сніг», чи «Яка погода сьогодні відстій», а в цей час хтось під цим першим снігом в окопах. А хтось в погоду «відстій» на відміну від цивільних, не може залізти на диван з ногами і в теплі дивитися Гаррі Поттера", — пише Анатолій Анатоліч.

Анатоліч наголосив, що ніхто з чоловіків, хто не в формі, не має права критикувати армію, а чоловіки за кордоном не мають права розповідати про те, що в Україні їм щось не подобається.

"Донатити, збирати, підтримувати - так. Прошу. Але щось розповідати про те, як тут жити в Україні, що робити, що міняти. І тим паче розповідати різну фігню в стилі Трушковського та інших інфоциган - ні. Заваліть єб***у і сидіть далі. Допомагаєте - супер. Дуже дякуємо. Але думка ваша поки не цікавить", — додав Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч переконаний, що про жодну втому він сам писати не має права, поки він не зі зброєю в руках.

"Ніякої втоми. На нас дивитися весь світ. На нас сподіваються наші діти. Тому працюємо, не ниємо. Все буде 👌", — наголосив ведучий.

Останні новини України:

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч зворушив кадром із доньками та домашнім улюбленцем.

Також Politeka писала, що Анатолій Анатоліч вказав на показову деталь з лібералами рф під час скандального "Оскару".