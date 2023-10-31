На своей странице в Instagra Анатолий Анатолич высказался по поводу усталости от войны. Во-первых, ведущий подчеркнул, что наша жизнь теперь подчинена ВСУ, а единственный шанс на нормальную жизнь – победа.

"Поэтому все, что мы делаем, должно перекликаться и проверяться, как это метчится с реалиями, в которых мы живем. Например, ты такой пишешь "Ой, первый снег", или "Какая погода сегодня отстой", а в это время кто-то под этим первым снегом в окопах. А кто-то в погоду «отстой» в отличие от гражданских, не может залезть на диван с ногами и в тепле смотреть Гарри Поттера", – пишет Анатолий Анатолич.

Анатолич подчеркнул, что никто из мужчин, кто не в форме, не имеет права критиковать армию, а мужчины за границей не имеют права рассказывать о том, что в Украине им что-то не нравится.

"Донатить, собирать, поддерживать - да. Прошу. Но что-то рассказывать, о том как здесь жить в Украине, что делать, что менять. И тем более рассказывать разную фигню в стиле Трушковского и других инфоциган - нет. Завалите еб***у и сидите дальше. Помогаете - супер. Большое спасибо. Но мнение ваше пока не интересует", — добавил Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич убежден, что ни о какой усталости он сам писать не имеет права, пока он не с оружием в руках.

"Никакой усталости. На нас смотрит весь мир. На нас надеются наши дети. Поэтому работаем, не ноем. Все будет 👌", - подчеркнул ведущий.

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