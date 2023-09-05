Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч розмістив рекламу "партії регіонів" часів януковича, в якій російськомовна жінка скаржиться, що її син вдома спілкується російською мовою, а в садочку змушують українською, й нібито через це дитина не зможе вирости грамотною.

"Регіонали" у відео хваляться, що відстояли право людей розмовляти на "радном язикє".

"Нє важно хто на каком язікє, єслі ти любиш Україну, і єслі ти укрАінєц. Ето главноє. Повернемося до мовного питання, яке досі хтось вважає 'не на часі". Повернемося в часи партії регіонів і долару по 8. Реклама кримського осередку партії яника. Як бачите, питання дуже таки важливе. Чи треба вам нагадувати, що сталося за пару років в Криму?", — написав Анатолій Анатоліч під відео.

Анатолій Анатоліч родом із Кривого Рогу і до повномасштабного вторгнення також розмовляв і вів соцмережі російською, але згодом усвідомив важливість мовного питання.

У своєму Телеграм-каналі Анатолій Анатоліч також додав кілька думок загалом про українськість.

"Ті, хто скаже, що зараз занадто багато українськості одразу йде під три чорти. Мало не буде ще багато десятиріч, бо в нас знищували це століттями. Тому хай буде. І шароварщина і байрактарщина. Воно з часом все збалансується і стане на свої місця. А поки хай буде перебор", — заявив Анатолій Анатоліч.

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