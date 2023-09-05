В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич разместил рекламу "партии регионов" времен януковича, в которой русскоязычная женщина жалуется, что ее сын дома общается на русском языке, а в садике заставляют на украинском, и якобы из-за этого ребенок не сможет вырасти грамотным.

"Регионалы" в видео хвалятся, что отстояли право людей разговаривать на "родном" языке.

"Не важно кто на каком языке, если ты любишь Украину, и если ты укрАинец. Это главное. Вернемся к языковому вопросу, который до сих пор кто-то считает не ко времени. Вернемся во времена партии регионов и доллару по 8. Реклама крымской ячейки партии яныка. Как видите, вопрос очень важный. Нужно ли вам напоминать, что произошло через пару лет в Крыму?", — написал Анатолий Анатолич под видео.

Анатолий Анатолич родом из Кривого Рога и до полномасштабного вторжения также говорил и вел соцсети на русском, но впоследствии осознал важность языкового вопроса.

В своем Телеграм-канале Анатолий Анатолич также добавил несколько мыслей в целом об украинстве.

"Те, кто скажет, что сейчас слишком много украинскости сразу идет ко всем чертям. Мало не будет еще много десятилетий, потому что у нас уничтожали это веками. Поэтому пусть будет. И шароварщина и байрактарщина. Оно со временем все сбалансируется и станет на свои места. А пока да будет перебор", — заявил Анатолий Анатолич.

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Напомним, Анатолий Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолий Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".