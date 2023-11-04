Громадяни подають заяву на отримання субсидій, але їм відмовляють у наданні пільги на оплату комуналки.

В Україні одразу кілька категорій громадян ризикують залишитися без субсидії на оплату послуг ЖКГ. Чинне законодавство забороняє нараховувати субсидії громадянам, які мають прострочену понад три місяці заборгованість із оплати житлово-комунальних послуг у розмірі від 680 гривень.

Але виникають проблеми навіть у тих українців, хто боргів не має. Про це стало відомо з коментарів українців на офіційній сторінці ПФУ.

Зокрема Володимир Петрович поскаржився, що після того, як Департамент соціальної політики передав ПФУ завдання нараховувати державні субсидії, все стало погіршуватись. Проблеми виникли з нарахуванням субсидії. Українець пожалівся, що від лютого місяця 2023 року, йому не нарахували субсидію навіть після надання всіх необхідних документів.

"Заява знаходиться в статусі "Офлайн". На гарячу лінію ПФУ всі звернення не дають ніякого результату і взагалі десь з жовтня місяця заява зникла з поля зору, вони по ІНН її не бачать. А де ж вона тоді ділася коли з ЦНАПУ була передана на призначення ПФУ і в соцгромаді є в статусі "Офлайн"", - доповнив він.

Також Володимир Петрович звертає увагу на байдуже ставлення працівників ПФУ, які не йдуть на зустріч людям та не спішать нараховувати субсидії. Більше того, тримають заяви людей по пів року, а потім їх просто повертають без пояснень та відмовляють у наданні субсидій.

З ним погодився інший українець, який зіштовхнувся з подібною проблемою. Олександр Жуков також пожалівся на ставлення працівників ПФУ до людей. Він стверджує, що ті грубіянять, перемикають одна на одну свої обов'язки, довго тримають на телефонній лінії, не даючи відповідей та допомоги.

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