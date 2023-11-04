Граждане подают заявление на получение субсидий, но им отказывают в предоставлении льгот на оплату коммуналки.

В Украине сразу несколько категорий граждан рискуют остаться без субсидии на оплату услуг ЖКХ. Действующее законодательство запрещает начислять субсидии гражданам, имеющим просроченную более трех месяцев задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 680 гривен.

Но возникают проблемы даже у тех украинцев, у которых долгов нет. Об этом стало известно из комментариев украинцев на официальном сайте ПФУ.

В частности, Владимир Петрович пожаловался, что после того, как Департамент социальной политики передал ПФУ задачу начислять государственные субсидии, все стало ухудшаться. Проблемы возникли при начислении субсидии. Украинец пожаловался, что с февраля 2023 года ему не начислили субсидию даже после предоставления всех необходимых документов.

"Заявление находится в статусе "Офлайн". На горячую линию ПФУ все обращения не дают никакого результата и вообще где-то с октября месяца заявление исчезло из поля зрения, они по ИНН его не видят. А где же оно тогда делалось когда из ЦНАПУ было передано на назначение ПФУ и в соцобществе есть в статусе "Оффлайн"", – дополнил он.

Также Владимир Петрович обращает внимание на безразличное отношение работников ПФУ, которые не идут на встречу людям и не спешат начислять субсидии. Более того, держат заявления людей по полгода, а затем их просто возвращают без объяснений и отказывают в предоставлении субсидий.

С ним согласился другой украинец, столкнувшийся с подобной проблемой. Александр Жуков также посетовал на отношение работников ПФУ к людям. Он утверждает, что те грубят, переключают друг на друга свои обязанности, долго держат на телефонной линии, не давая ответов и помощи.

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Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.