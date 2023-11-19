Клієнт "Приватбанк" повідомив, що його кошти нібито заморожені вже півроку.
Своїм негативним досвідом клієнт "Приватбанку" поділився на сайті "Мінфін".
"27 липня мені заблокували карту без пояснення причин. Коли запитав у підтримки причину блокування сказали що мені було надходження у розмірі 10000 і чи я готовий його повернути. Цього зарахування взагалі не було, дивно що вони цього не бачать. Було два зарахування в той день сумарно на 43700. Банк заморозив мені ці гроші на пів року", - скаржиться клієнт "Приватбанку".
Співробітники "Приватбанку" нібито не можуть вирішити проблему клієнта.
"Я багато разів намагався вирішити це питання, але безуспішно. Банк зовсім не зацікавлений у вирішенні проблеми. І навіть причини блокування досі не повідомив", - додав клієнт "Приватбанку".
Пресслужба банківської установи відповіла:
"Необхідно надати інформацію, підтверджуючі документи щодо спроби зарахування коштів за запитаною операцією", - йдеться у повідомленні "Приватбанку".
До слова, нещодавно повідомлялося, що у "ПриватБанк" заморозили два перекази різним клієнтам банку, зроблені українцем з Монобанку. Тепер він не може повернути кошти, а у "ПриватБанк" нібито нічим не допомагають.
Чоловік поділився, що зробив два перекази коштів через "Монобанк" на рахунки "ПриватБанк". Перший в розмірі 1859 гривень, а другий на суму у 2800 гривень. Жоден з переказів так і не дійшов до клієнтів "ПриватБанк".
Обидва одержувачі не можуть отримати гроші, оскільки за словами "ПриватБанк", сторона, що відсилає кошти, "не ідентифікована". При цьому в банку відмовляються надати письмовий запит зі списком потрібних їм даних.
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