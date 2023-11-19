Клієнт "Приватбанку" поскаржився на блок карти нібито без причини, за його словами, вирішувати проблему установа не поспішає.

Клієнт "Приватбанк" повідомив, що його кошти нібито заморожені вже півроку.

Своїм негативним досвідом клієнт "Приватбанку" поділився на сайті "Мінфін".

"27 липня мені заблокували карту без пояснення причин. Коли запитав у підтримки причину блокування сказали що мені було надходження у розмірі 10000 і чи я готовий його повернути. Цього зарахування взагалі не було, дивно що вони цього не бачать. Було два зарахування в той день сумарно на 43700. Банк заморозив мені ці гроші на пів року", - скаржиться клієнт "Приватбанку".

Співробітники "Приватбанку" нібито не можуть вирішити проблему клієнта.

"Я багато разів намагався вирішити це питання, але безуспішно. Банк зовсім не зацікавлений у вирішенні проблеми. І навіть причини блокування досі не повідомив", - додав клієнт "Приватбанку".

Пресслужба банківської установи відповіла:

"Необхідно надати інформацію, підтверджуючі документи щодо спроби зарахування коштів за запитаною операцією", - йдеться у повідомленні "Приватбанку".

До слова, нещодавно повідомлялося, що у "ПриватБанк" заморозили два перекази різним клієнтам банку, зроблені українцем з Монобанку. Тепер він не може повернути кошти, а у "ПриватБанк" нібито нічим не допомагають.

Чоловік поділився, що зробив два перекази коштів через "Монобанк" на рахунки "ПриватБанк". Перший в розмірі 1859 гривень, а другий на суму у 2800 гривень. Жоден з переказів так і не дійшов до клієнтів "ПриватБанк".

Обидва одержувачі не можуть отримати гроші, оскільки за словами "ПриватБанк", сторона, що відсилає кошти, "не ідентифікована". При цьому в банку відмовляються надати письмовий запит зі списком потрібних їм даних.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.