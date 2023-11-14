Клієнт "Монобанк" не може повернути кошти, а у "ПриватБанку" нічим не допомагають.

У "ПриватБанк" заморозили два перекази різним клієнтам банку, зроблені українцем з Монобанку. Тепер він не може повернути кошти, а у "ПриватБанк" нічим не допомагають. Подробиці повідомив клієнт "ПриватБанк" на спеціалізованому сайті Мінфін.

Чоловік поділився, що зробив два перекази коштів через "Монобанк" на рахунки "ПриватБанк". Перший в розмірі 1859 гривень, а другий на суму у 2800 гривень. Жоден з переказів так і не дійшов до клієнтів "ПриватБанк".

Обидва одержувачі не можуть отримати гроші, оскільки за словами "ПриватБанк", сторона, що відсилає кошти, "не ідентифікована". При цьому в банку відмовляються надати письмовий запит зі списком потрібних їм даних.

Тим часом з боку "Монобанку" перевіряли ще раз багато разів, платіж не повернувся і не надходило жодного запиту з боку "ПриватБанк".

"Повне свавілля. Мене за фактом приват банк обікрав на 4700 гривень, заморовивши 2 перекази, при цьому домогтися будь-яких запитів, пояснень чи повернення переказу неможливо. Меморіальний ордер з повернення шкірного платежу — не дають, оскільки платіж не повернутий, а висить на якомусь із рахунків привату", - пожалівся клієнт "ПриватБанк".

Чоловік додав, що в "ПриватБанк" йому тільки запропонували стати клієнтом банку, щоб було легше особисто розібратися з цією проблемою.

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