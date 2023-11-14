Клиент "Монобанк" не может вернуть средства, а в "ПриватБанке" ничем не помогают.

В "ПриватБанке" заморозили два перевода разным клиентам банка, сделанные украинцем из Монобанка. Теперь он не может вернуть средства, а в "ПриватБанке" ничем не помогают. Подробности сообщил клиент "ПриватБанка" на специализированном сайте Минфин.

Мужчина поделился, что сделал два перевода средств через "Монобанк" на счета "ПриватБанк". Первый в размере 1859 гривен, а второй на сумму 2800 гривен. Ни один из переводов так и не дошел до клиентов "ПриватБанка".

Оба получателя не могут получить деньги, поскольку по словам "ПриватБанка", сторона, отсылающая средства, "не идентифицирована". При этом в банке отказываются предоставить письменный запрос со списком нужных им данных.

Тем временем со стороны "Монобанка" перепроверяли много раз, платеж не вернулся и не поступало ни одного запроса со стороны "ПриватБанк".

"Полный беспредел. Меня по факту приват банк обокрал на 4700 гривен, заморовив 2 перевода, при этом добиться любых запросов, объяснений или возврата перевода невозможно. Мемориальный ордер по возврату кожного платежа — не дают, поскольку платеж не возвращен, а висит на каком-то из счетов привата", - посетовал клиент "ПриватБанк".

Мужчина добавил, что в "ПриватБанке" ему только предложили стать клиентом банка, чтобы было легче лично разобраться с этой проблемой.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.