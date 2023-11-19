Клиент "Приватбанк" сообщил, что его средства якобы заморожены уже полгода.
Своим отрицательным опытом клиент "Приватбанка" поделился на сайте "Минфин".
"27 июля мне заблокировали карту без объяснения причин. Когда спросил в поддержке причину блокировки сказали что мне было поступление в размере 10000 и готов ли я его вернуть. Этого зачисления вообще не было, удивительно, что они этого не видят. Было два зачисления в тот день суммарно на 43700. Банк заморозил мне эти деньги на полгода", - жалуется клиент "Приватбанка".
Сотрудники "ПриватБанка" якобы не могут решить проблему клиента.
"Я много раз пытался решить этот вопрос, но безуспешно. Банк совсем не заинтересован в решении проблемы. И даже причины блокировки до сих пор не сообщил ", - добавил клиент "Приватбанку".
Пресс-служба банковского учреждения ответила:
"Необходимо предоставить информацию, подтверждающую документы о попытке зачисления средств за запрошенной операцией", - говорится в сообщении "Приватбанка".
К слову, недавно сообщалось, что у ПриватБанка" заморозили два перевода разным клиентам банка, сделанные украинцем из Монобанка. Теперь он не может вернуть средства, а у "ПриватБанк" якобы ничем не помогают.
Муж поделился, что сделал два перевода средств через "Монобанк" на счета "ПриватБанк". Первый в размере 1859 гривен, а второй на сумму 2800 гривен. Ни один из переводов так и не дошел до клиентов "ПриватБанк".
Оба получателя не могут получить деньги, поскольку по словам "ПриватБанк", сторона, отсылающая средства, "не идентифицирована". При этом в банке отказываются предоставить письменный запрос со списком нужных им данных.
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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.
Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.
Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" безосновательно закрыл счета украинца, разгорелся скандал.