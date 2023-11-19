Клиент "ПриватБанка" пожаловался на блок карты якобы без причины, по его словам, решать проблему учреждение не спешит.

Клиент "Приватбанк" сообщил, что его средства якобы заморожены уже полгода.

Своим отрицательным опытом клиент "Приватбанка" поделился на сайте "Минфин".

"27 июля мне заблокировали карту без объяснения причин. Когда спросил в поддержке причину блокировки сказали что мне было поступление в размере 10000 и готов ли я его вернуть. Этого зачисления вообще не было, удивительно, что они этого не видят. Было два зачисления в тот день суммарно на 43700. Банк заморозил мне эти деньги на полгода", - жалуется клиент "Приватбанка".

Сотрудники "ПриватБанка" якобы не могут решить проблему клиента.

"Я много раз пытался решить этот вопрос, но безуспешно. Банк совсем не заинтересован в решении проблемы. И даже причины блокировки до сих пор не сообщил ", - добавил клиент "Приватбанку".

Пресс-служба банковского учреждения ответила:

"Необходимо предоставить информацию, подтверждающую документы о попытке зачисления средств за запрошенной операцией", - говорится в сообщении "Приватбанка".

К слову, недавно сообщалось, что у ПриватБанка" заморозили два перевода разным клиентам банка, сделанные украинцем из Монобанка. Теперь он не может вернуть средства, а у "ПриватБанк" якобы ничем не помогают.

Муж поделился, что сделал два перевода средств через "Монобанк" на счета "ПриватБанк". Первый в размере 1859 гривен, а второй на сумму 2800 гривен. Ни один из переводов так и не дошел до клиентов "ПриватБанк".

Оба получателя не могут получить деньги, поскольку по словам "ПриватБанк", сторона, отсылающая средства, "не идентифицирована". При этом в банке отказываются предоставить письменный запрос со списком нужных им данных.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" безосновательно закрыл счета украинца, разгорелся скандал.