Вбитим виявився військовий, якого розшукували його близькі. Також в одному зі спальних районів столиці було виявлено автомобіль убитого. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Поліцейські отримали інформацію про те, що з військовослужбовцем, який їхав до шпиталю на власному авто, зник зв’язок. Його оточення не знало, де він може бути і не могло до нього додзвонитися.

Поліцейські зайнялися пошуками чоловіка і виявили його труп із множинними ножовими пораненнями, який був скинутий у водойму. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили деталі цього жорстокого вбивства.

Зазначається, що дорогою до лікарні чоловік заїхав до свого товариша за документами. Якоїсь миті між ними спалахнула сварка на ґрунті боргових зобов’язань. В ході конфлікту опонент військового дістав ножа і почав завдавати своєму товаришеві множинні удари в область шиї, грудей та голови. Усього він завдав близько 15 ножових поранень.

Після того, що сталося, зловмисник вирішив позбутися тіла і приховати сліди злочину: він поклав тіло загиблого в спальний мішок, обмотав поліетиленовою плівкою і на його автомобілі відвіз за місто, де скинув у водойму.

Вже встановлено особу вбивці — ним виявився 31-річний мешканець Вінницької області, який, крім цього, звинувачується у скоєнні розбійного нападу на двох жінок у Вінницькій області.

Вбивцю було затримано. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України: "Умисне вбивство". Підозрюваному може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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