Українців, які досі залишаютсья у цьому багатостраждальному місті, благають евакуюватися якнайшвидше.

Терміново евакуюватися закликають людей, які досі залишаються в Авдіївці пише Politeka.net.

«В моїх руках - уламок від півтонної керованої авіаційної бомби. Такими високоточними боєприпасами росіяни накривають мирне населення Авдіївки щодня по кілька разів. Здається, незабаром у місті не залишиться навіть руїн», - повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

За його словами, тоді авдіївці не зможуть ховатися ані у підвалах, ані у вцілілих під‘їздах чи кімнатах будинків.

«Тому вкотре наполегливо закликаю людей евакуюватися! Бо хороших варіантів розвитку подій, що відбуваються, все менше», - зазначив Барабаш.

Начальник Авдіївської МВА також наголосив, що зима вже прийшла, ворожі обстріли стають тільки інтенсивнішими. Крім того, окупанти все ближче і ближче.

«А опинитись під завалами - це неминуча смерть. Тож виїжджайте! Життя варте того, щоб його вберегти!», - закликав Барабаш тих, хто досі залишається у Авдіївці.

Зазначимо, за минулий тиждень з Авдіївки виїхали 102 людини. Але в місті досі лишається понад 1300 людей. На щастя, дітей серед них немає.

Додамо, що евакуація також триває на Херсонщині.

"... На всіх уже чекає житло в Яремче та Коростені. Передбачені також харчування та всі державні виплати. Тож прошу всіх, хто залишається в громадах зі складною безпековою ситуацією, евакуюйтеся. Подбайте про спокійне життя дітей. Дайте їм змогу навчатися і бавитися з посмішкою. Вони не повинні здригатися через постійні прильоти...", - зверталися до людей у Херсонській ОВА.

Останні новини України:

З'явилася нова грошова допомога - хто може розраховувати на виплати.

Також нагадаємо про нове рішення щодо примусової евакуації - кому треба терміново збирати речі.

Крім того, Politeka.net писала про нову грошову допомогу - хто отримає та що потрібно стигнути до 22 листопада.