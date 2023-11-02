Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МінРеінтеграції, рішення Харківської ОВА одностайно підтримали члени Коордштабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
«Через складну безпекову ситуацію на Харківщини схвалено примусову евакуацію 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів», - йдеться у терміновому повідомленні.
Примусову евакуацію дітей проведуть із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району Харківської області.
«Таку евакуацію планують провести протягом 45 діб», - повідомили в міністерстві.
Зазначається, що евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.
«Для здійснення евакуації з Харківщини розгорнуто збірний і приймальний пункти евакуації», - уточнили в міністерстві.
Нагадаємо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.
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Також повідомлялось, що зроблено важливу заяву щодо нової примусової евакуації.