Прямо зараз на станції метро «Олімпійська» внаслідок прориву теплотраси вулиці перетворилися на річки.

Місцеві пабліки публікують відповідні кадри, зняті очевидцями, пише Politeka.net.

Кажуть, що вода тече "тепленька".

Додамо, що схожа ситуація зараз відбувається на вулиці Діловій.

Раніше в "Київтеплоенерго" попередили, що з 1 по 5 листопада включно показання лічильників тепла не приймаються

"Наразі здійснюється обробка даних та нарахування за спожиті послуги", - попереджали мешканців столиці.

Передати актуальні дані можна буде протягом усього місяця, починаючи з 6 числа.

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