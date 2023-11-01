Запам'ятайте про ці заборони та правила, щоб не влетіти в копійку та не сплачувати великих штрафів.

Відсьогодні вступила в дію важлива заборона для українців. Стало відомо, що не можна робити українцям, починаючи з 1 листопада. Про це стало відомо завдяки повідомленню Держрибагентства на офіційному сайті.

Так, з 1 листопада в Україні набула чинності заборона на риболовлю восени та взимку. Більшість водойм в Україні тепер забороняє вилов риби у зимувальних ямах до початку нерестового періоду.

У період з осені до замерзання льоду заборонено використовувати риболовні снасті, які мають гачки, відстань між якими на жалі перевищує 10 мм. Також заборонено використовувати знаряддя з ординарними з'єднаними гачками без блешні, як природної, так і штучної.

За порушення цих правил передбачено штрафи, як адміністративні, так і кримінальні, і може бути стягнута компенсація завданих збитків рибному господарству.

Наприклад, найбільше грошове покарання платять за незаконний вилов сома - 5 117 гривень за одну особину. Далі йде щука - 3 468 за вилов. Найдешевшими у цьому сенсі стануть плітка, краснопірка та плоскирка - по 1 564 гривень штрафу за особину.

Проте риболовля у цей період дозволена поза зимувальними ярами зимовими вудками та жерлицями будь-якого виду на льоду, а також, якщо немає льодового покриву, нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами будь-якого виду з використанням штучної або природної приманки, при цьому загальна кількість гачків на одного рибалку не повинна перевищувати 7 одиниць.

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