Запомните эти запреты и правила, чтобы не влететь в копейку и не платить большие штрафы.

С сегодняшнего дня вступил в действие важный запрет для украинцев. Стало известно, что нельзя делать украинцам начиная с 1 ноября. Об этом стало известно благодаря сообщению Госрыбагентства на официальном сайте.

Так, с 1 ноября в Украине вступил в силу запрет на рыбалку осенью и зимой. Большинство водоемов в Украине теперь запрещает лов рыбы в зимовальных ямах до начала нерестового периода.

В период с осени до замерзания льда запрещено использовать рыболовные снасти, имеющие крючки, расстояние между которыми на жалости превышает 10 мм. Также запрещено использовать орудия с ординарными соединенными крючками без мормышки, как природной, так и искусственной.

За нарушение этих правил предусмотрены штрафы, как административные, так и уголовные, и может быть взыскана компенсация нанесенного ущерба рыбному хозяйству.

Например, наибольшее денежное наказание платят за незаконный отлов сома - 5 117 гривен за одну особь. Далее следует щука – 3 468 за отлов. Самыми дешевыми в этом смысле станут сплетня, красноперка и плоскирка - по 1564 гривен штрафа за особь.

Однако рыбалка в этот период разрешена вне зимовальных оврагов зимними удочками и жердями любого вида на льду, а также, если нет ледового покрова, нахлыстовыми, донными, поплавочными удочками и спиннингами любого вида с использованием искусственной или природной приманки, при этом количество крючков на одного рыбака не должно превышать 7 единиц.

Последние новости в Украине:

Напомним, украинцам могут ввести новый штраф.

Как сообщала Politeka, в Украине идет подготовка к восстановлению довоенного положения системы налогообложения.

Также Politeka писала, новые штрафы для украинцев - кому придется заплатить 850 гривен.