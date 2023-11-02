Прямо сейчас на станции метро «Олимпийская» в результате прорыва теплотрассы улицы превратились в реки.
Местные паблики публикуют соответствующие кадры, снятые свидетелями, пишет Politeka.net.
Говорят, что вода течет "тепленькая".
Добавим, похожая ситуация сейчас происходит на улице Деловая.
Ранее в "Киевтеплоэнерго" предупредили, что с 1 по 5 ноября включительно показания счетчиков тепла не принимаются.
"В настоящее время осуществляется обработка данных и начисления за потребленные услуги", - предупреждали жителей столицы.
Передать актуальные данные можно будет в течение всего месяца, начиная с 6 числа.
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