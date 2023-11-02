Прямо сейчас на станции метро «Олимпийская» в результате прорыва теплотрассы улицы превратились в реки.

Местные паблики публикуют соответствующие кадры, снятые свидетелями, пишет Politeka.net.

Говорят, что вода течет "тепленькая".

Добавим, похожая ситуация сейчас происходит на улице Деловая.

Ранее в "Киевтеплоэнерго" предупредили, что с 1 по 5 ноября включительно показания счетчиков тепла не принимаются.

"В настоящее время осуществляется обработка данных и начисления за потребленные услуги", - предупреждали жителей столицы.

Передать актуальные данные можно будет в течение всего месяца, начиная с 6 числа.

Последние новости Украины:

Таинственная вспышка гепатита не останавливается - болзень добралась до еще одной области.

Большие штрафы и компенсации – важный запрет вступил в действие с ноября.

Как сообщала Politeka, в Украине идет подготовка к возобновлению довоенного состояния системы налогообложения.