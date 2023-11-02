Спалах гепатиту А зафіксовано у ще одній області, стали відомі подробиці і як вберегтися від хвороби.

Гепатит А зафіксували у Івано-Франківській області, пише Politeka.net з посиланням на заступницю гендиректора медзакладу Наталію Дьоміну.

Станом на 1 листопада 2023 року в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню госпіталізували сімох людей з гепатитом A. Це четверо дорослих і троє дітей.

Відомо, що всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан — середньої важкості.

Додамо, спалах гепатиту А на Вінниччині визначено як надзвичайну ситуацію на рівні області, і там посилюються протиепідемічні заходи. Крым того, джерело інфікуванні досі залишається невідомим.

"Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих факторах зараз сфокусована робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах", – заявляв заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Станом на 1 листопада кількість хворих на гепатит А на Вінничині зросла до 207. Це ті випадки, які вже лабораторно підвтерждені.

Водночас загальна кількість повідомлень про інфекцію становить 247, повідомили в ОВА.

У Вінниці триває дистанційне навчання: йдеться про школи, спортивні та мистецькі гуртки. Мобільні бригади почали щеплення близького оточення хворих на гепатит А. Зокрема сімей, які проживають спільно, або близьких, з ким контактували пацієнти перед захворюванням.

В МОЗ повідомили, що на підставі проведених епідрозслідувань визначено щонайменше чотири можливих фактори, які вказують на джерело інфекції.

Гепатит A — вірусне захворювання печінки. Хвороба протікає з короткочасними симптомами інтоксикації та порушеннями функцій печінки, розповіли одеські медики. Збудником є вірус гепатиту A, який передається від людини до людини через заражену їжу, воду та при тісному фізичному контакті з інфікованими. Гепатит також називають хворобою брудних рук.

За словами медиків - найголовніше у профілактиці захворювання дотримання правил особистої гігієни. Крім того, лікарі нагадують про вакцінацію. Щепитися проти гепатиту А можна в будь-якому віці, кажуть епідеміологи. Якщо був контакт із хворим — вакцинуватися необхідно у перші два тижні після цього.

Серед симптомів гепатиту А: підвищення температури тіла, нездужання, втрата апетиту, діарея, нудота, відчуття дискомфорту в абдомінальній ділянці (в черевній порожнині), потемніння сечі й жовтяниця (пожовтіння очей і шкіри).

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