Гепатит А зафиксировали в Ивано-Франковской области, пишет Politeka.net со ссылкой на замгендиректора медучреждения Наталию Демину.
По состоянию на 1 ноября 2023 года в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали семь человек с гепатитом A. Это четверо взрослых и трое детей.
Известно, что все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние – средней тяжести.
Добавим, вспышка гепатита А в Винницкой области определена как чрезвычайная ситуация на уровне области, и там усиливаются противоэпидемические меры. Кроме того, источник инфицирования до сих пор остается неизвестным.
"Причинами вспышки гепатита А могут быть пищевые продукты или питьевая вода. На этих факторах сейчас сфокусирована работа врачей-эпидемиологов, расследующих вспышку", – заявлял замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По состоянию на 1 ноября количество больных гепатитом А в Винницкой области возросло до 207. Это те случаи, которые уже лабораторно подтверждены.
В то же время, общее количество сообщений об инфекции составляет 247, сообщили в ОВА.
В Виннице продолжается дистанционное обучение: речь идет о школах, спортивных и художественных кружках. Мобильные бригады начали прививку близкого окружения больных гепатитом А. В частности семей, проживающих совместно, или близких, с кем контактировали пациенты перед заболеванием.
В Минздраве сообщили, что на основании проведенных эпидрасследований определены по меньшей мере четыре возможных фактора, указывающих на источник инфекции.
Гепатит A – вирусное заболевание печени. Болезнь протекает с кратковременными симптомами интоксикации и нарушениями функций печени, рассказали одесские медики. Возбудителем является вирус гепатита A, который передается от человека человеку через зараженную пищу, воду и при тесном физическом контакте с инфицированными. Гепатит также называют болезнью грязных рук.
По словам медиков – самое главное в профилактике заболевания соблюдение правил личной гигиены. Кроме того, врачи напоминают о вакцинации. Привиться против гепатита А можно в любом возрасте, говорят эпидемиологи. Если был контакт с больным, вакцинироваться необходимо в первые две недели после этого.
Среди симптомов гепатита А: повышение температуры тела, недомогание, потеря аппетита, диарея, тошнота, дискомфорт в абдоминальном участке (в брюшной полости), потемнение мочи и желтуха (пожелтение глаз и кожи).
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