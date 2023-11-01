Як повідомляють в «Київтеплоенерго», показання лічильників тепла не приймаються, пише Politeka.net.

Але мова йде тsльки про деякs дати. Як зазначили в «Київтеплоенерго», показання лічильників тепла не приймаються з 1 по 5 листопада включно.

В «Київтеплоенерго» пояснили, що сталося:

«Наразі здійснюється обробка даних та нарахування за спожиті послуги».

В «Київтеплоенерго» також уточнили, що передати актуальні дані можна протягом усього місяця, починаючи з 6 числа.

Для цього споживачы можуть обрати дистанційний сервіс: сайт ЦКС, сайт Київтеплоенерго, за телефоном, у мобыльному додатку «Комуналка».

«Якщо показання не вдалося передати вчасно, їх можна скоригувати. Це можна зробити у месенджері ЦКС або на сайті ЦКС», - розповіли також в «Київтеплоенерго».

Після внесення актуальних даних, коригування нарахувань здійсниться автоматично.

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