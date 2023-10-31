В Україні жінки, які постраждали внаслідок війни, мають можливість отримати грошову допомогу від міжнародного жіночого фонду. Для участі в програмі, необхідно зареєструватися та подати заявку на благодійну чи грошову допомогу. Про це йдеться в Telegram-дописі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ця грошова допомога доступна таким категоріям жінок:

Жінки, чиє житло було пошкоджено або знищено через війну.

Дружини, діти та батьки осіб, які перебувають на службі в Збройних Силах України, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях на території зони проведення бойових дій.

Дружини, діти осіб, які загинули на території активних бойових дій.

Дружини, діти та батьки осіб, які були оголошені померлими чи визнані безвісти зниклими через війну.

Для отримання соціальної та грошової допомоги жінка повинна виконати такі кроки: заповнити та подати заяву-анкету, вказавши інформацію про себе, родину та обставини, в яких вона опинилася через російську агресію, за формою, яка розміщена на веб-сайті.

Фонд аналізує отримані заявки та перевіряє документи. На цьому етапі Фонд може вимагати від жінки надання документів, які підтверджують її особу (паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків) та інші документи, які підтверджують інформацію з заяви-анкети. Для участі у програмі грошової допомоги, необхідно зареєструватися за посиланням.

Фонд повідомляє жінці рішення щодо надання або відмови в грошовій допомозі.

У разі прийняття рішення про надання грошової допомоги, Фонд укладає з жінкою документи: договір доручення та договір про надання благодійної допомоги. Ці договори можуть бути укладені як особисто, так і дистанційно.

Фонд надає жінці платіжну картку, якою вона може користуватися для придбання певного переліку товарів, визначеного Фондом. Якщо договір укладено дистанційно, на платіжній картці можуть бути встановлені обмеження на використання коштів до моменту отримання підписаних жінкою документів. Після цього обмеження знімаються.

Жінці необхідно використовувати лише безготівковий спосіб розрахунків та не знімати готівку або використовувати картку для придбання товарів, які не входять до визначеного переліку.

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