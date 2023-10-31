В Украине женщины, пострадавшие в результате войны, могут получить денежную помощь от международного женского фонда. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться и подать заявку на благотворительную или денежную помощь. Об этом говорится в Telegram -сообщении Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Эта денежная помощь доступна следующим категориям женщин:

Женщины, чье жилье было повреждено или уничтожено из-за войны.

Супруги, дети и родители лиц, находящихся на службе в Вооруженных Силах Украины, силах территориальной обороны и добровольных группировках на территории зоны проведения боевых действий.

Жены, дети погибших на территории активных боевых действий.

Жены, дети и родители лиц, объявленных умершими или признанные без вести пропавшими из-за войны.

Для получения социальной и денежной помощи женщина должна выполнить следующие шаги: заполнить и подать заявление-анкету, указав информацию о себе, семье и обстоятельствах, в которых она оказалась из-за российской агрессии, по форме, размещенной на веб-сайте.

Фонд анализирует полученные заявки и проверяет документы. На этом этапе Фонд может потребовать от женщины предоставления документов, подтверждающих ее личность (паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) и другие документы, подтверждающие информацию из заявления-анкеты. Для участия в программе денежной помощи необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Фонд сообщает женщине решение о предоставлении или отказе в денежной помощи.

В случае принятия решения о предоставлении денежной помощи Фонд заключает с женщиной документы: договор поручения и договор о предоставлении благотворительной помощи. Эти договоры могут быть заключены как лично, так и дистанционно.

Фонд предоставляет женщине платежную карту, которой она может пользоваться для приобретения определенного перечня товаров, определенного Фондом. Если договор заключен дистанционно, на платежной карте могут быть установлены ограничения на использование денежных средств до момента получения подписанных женщиной документов. После этого ограничения снимаются.

Женщине необходимо использовать только безналичный способ расчетов и не снимать наличные или использовать карту для приобретения товаров, не входящих в определенный перечень.

Последние новости Украины:

Напомним, не все украинцы могут получить денежную помощь от ООН.

Как писала Politeka, субсидия в ноябре будет выплачена не всем украинцам.

Также Politeka сообщала, что украинцам выплатят денежную помощь до 5800 гривен.