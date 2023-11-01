В «Киевтеплоэнерго» сделали важное заявление относительно показаний счетчиков.

Как сообщают в «Киевтеплоэнерго», показания счетчиков тепла не принимаются, пишет Politeka.net.

Но речь идет только о некоторых датах. Как отметили в "Киевтеплоэнерго", показания счетчиков тепла не принимаются с 1 по 5 ноября включительно.

В «Киевтеплоэнерго» объяснили, что произошло:

«В настоящее время осуществляется обработка данных и начисления за потребленные услуги».

В "Киевтеплоэнерго" также уточнили, что передать актуальные данные можно в течение всего месяца, начиная с 6 числа.

Для этого потребители могут выбрать дистанционный сервис: сайт ЦКС, сайт Киевтеплоэнерго, по телефону, в мобильном приложении «Коммуналка».

«Если показания не удалось передать вовремя, их можно скорректировать. Это можно сделать в мессенджере ЦКС или на сайте ЦКС», – рассказали также в «Киевтеплоэнерго».

После внесения актуальных данных, корректировка начислений производится автоматически.

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