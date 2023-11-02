Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МинРеинтеграции, решение Харьковской ОВА единодушно поддержали члены Коордштаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

«Из-за сложной ситуации безопасности в Харьковской области одобрена принудительная эвакуация 275 детей с их семьями из 66 населенных пунктов», - говорится в срочном сообщении.

Принудительную эвакуацию детей проведут из Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Дворичанской и Ольховатской территориальных общин Купянского района Харьковской области.

"Такую эвакуацию планируют провести в течение 45 суток" , - сообщили в министерстве.

Отмечается, что эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д.

«Для осуществления эвакуации из Харьковщины развернут сборный и приемный пункты эвакуации», - уточнили в министерстве.

Напомним, что эвакуация производится бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти.

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