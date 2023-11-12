Грошова допомога надається вразливим категоріям українців, але є один нюанс.

Організація "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" приймає заявки на отримання грошовоъ допомоги у розмірі 820 злотих (7000 гривень). Вони будуть оплачені протягом 3 місяців для однієї особи. Грошова допомога здійснюються для максимуму п'яти осіб у сім'ї.

Грошову допомогу можуть отримати українці, які прибули до Польщі після 15 лютого 2023 року та не отримували гуманітарну допомогу від інших організацій на території країни.

Також грошова допомога надається вразливим категоріям переселенців:

одинокі, вагітні або матері, які годують, з двома дітьми;

одинокі батьки або опікуни сімей з щонайменше двома членами (до 18 років або від 60 років);

особи з інвалідністю;

особи віком від 60 років;

ті, хто потребує негайного медичного втручання або постійного лікування.

Для подачі заявки на грошову допомогу необхідно заповнити анкету за вказаним посиланням.

Варто нагадати, що естонська рада у справах біженців запускає програму грошової допомоги для українців. Протягом трьох місяців громадяни матимуть можливість отримати щомісячну грошову допомогу в розмірі 3 600 гривень.

Грошова допомога розрахована на мешканців шести областей: Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської.

Джерело: Евакуація.City.

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