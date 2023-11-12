Денежная помощь предоставляется уязвимым категориям украинцев, но есть один нюанс.

Организация Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej принимает заявки на получение денежной помощи в размере 820 злотых (7000 гривен). Они будут оплачены в течение 3 месяцев для одного человека. Денежная помощь осуществляется для максимума пяти человек в семье.

Денежную помощь могут получить украинцы, прибывшие в Польшу после 15 февраля 2023 года и не получавшие гуманитарную помощь от других организаций на территории страны.

Также денежная помощь предоставляется уязвимым категориям переселенцев:

одинокие, беременные или кормящие матери с двумя детьми;

одинокие родители или опекуны семей с по меньшей мере двумя членами (до 18 лет или старше 60 лет);

лица с инвалидностью;

лица от 60 лет;

нуждающиеся в немедленном медицинском вмешательстве или постоянном лечении.

Для подачи заявки на денежную помощь необходимо заполнить анкету по указанной ссылке.

Следует напомнить, что эстонский совет по делам беженцев запускает программу денежной помощи для украинцев. В течение трех месяцев граждане смогут получить ежемесячное пособие в размере 3 600 гривен.

Денежная помощь рассчитана на жителей шести областей: Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской.

Источник: Эвакуация. City.

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