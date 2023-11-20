Нову грошову допомогу можуть отримати деякі українці, але часу на подання заявки залишилося вже обмаль.

Про ще один вид грошової допомоги повідомили в Мінреінтеграції, пише Politeka.net.

Мова йде про грант у розмірі 45 тисяч гривень. Зазначається, що гроші можуть отримати жінки на власний бізнес, тобто на започаткування, відновлення чи розширення власного підприємства.

Претендувати на грант можуть жінки - підприємниці із Запоріжжя та Широківської громади.

«До участі запрошують жінок з-поміж ВПО та місцевих мешканок, які належать до вразливих категорій», - йдеться у повідомленні.

А саме, на цей вид грошової допомоги у вигляді гранту на 45 тисяч гривень можуть претендувати жінки, які виховують дітей з інвалідністю, одинокі матері, жінки з інвалідністю, багатодітні, жінки похилого віку, малозабезпечені, демобілізовані, вагітні або ті, які виховують дитину до року, дружини військових, жінки, які опікуються людьми, що потребують постійного догляду тощо, а також опікуни та названі батьки.

Підкреслюються, що окрім грошової допомоги переможниці конкурсу отримають індивідуальні консультації з розробки бізнес-ідеї, а також супровід у реєстрації ФОП, подання першої звітності, сплати податків тощо.

Для отримання грошової допомоги у вигляді гранту необхідно заповнити заявку.

«Дедлайн – 22 листопада», - попередили в Мінреінтеграції тих, хто хоче отримати цю грошову допомогу.

Додамо, що українські жінки також мають право на грошову допомогу від благодійного фонду Mama Мoya.

Ця грошова допомога надається вразливим категоріям жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок російської агресії.

«В день укладення договору фонд надасть жінці платіжну картку, якою вона зможе розраховуватися при придбанні визначеного фондом переліку товарів», - повідомили в Мінреінгтеграції.

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