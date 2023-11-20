Новую денежную помощь могут получить некоторые украинцы, но времени на подачу заявки осталось мало.

Об еще одном виде денежной помощи рассказали в Минреинтеграции, пишет Politeka.net.

Речь идет о гранте в размере 45 тысяч гривен. Отмечается, что деньги могут получить женщины на собственный бизнес, то есть на начало, восстановление или расширение собственного предприятия.

Претендовать на грант могут женщины - предприниматели из Запорожья и Широковского общества.

«К участию приглашают женщин из ВПЛ и местных жительниц, которые принадлежат к уязвимым категориям», - говорится в сообщении.

А именно, на этот вид денежной помощи в виде гранта на 45 тысяч гривен могут претендовать женщины, воспитывающие детей с инвалидностью, одинокие матери, женщины с инвалидностью, многодетные, пожилые женщины, малообеспеченные, демобилизованные, беременные или воспитывающие ребенка до года, жены военных, женщины, которые занимаются людьми, нуждающимися в постоянном уходе и т.д., а также опекуны и названные родители.

Подчеркиваются, что кроме денежной помощи победительницs конкурса получат индивидуальные консультации по разработке бизнес-идеи, а также сопровождение в регистрации ФЛП, представление первой отчетности, уплаты налогов и т.д.

Для получения денежной помощи в виде гранта необходимо заполнить заявку.

"Дедлайн - 22 ноября", - предупредили в Минреинтеграции тех, кто хочет получить эту денежную помощь.

Добавим, что украинские женщины также имеют право на денежную помощь от благотворительного фонда Mama Мoya.

Эта денежная помощь оказывается уязвимым категориям женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате российской агрессии.

«В день заключения договора фонд предоставит женщине платежную карточку, по которой она сможет рассчитываться при приобретении определенного фондом перечня товаров», - сообщили в Минреингтеграции.

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