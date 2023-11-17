Один з видів грошової допомоги буде збільшено, пише Politeka.net з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Мова йде про грошову допомогу на оздоровлення дітей. В Мінсоцполітики повідомили про зміни в проєкті Є-оздоровлення.

«Кожна родина може самостійно обрати, де буде оздоровлюватися її дитина за гроші держави», - зазначили в Мінсоцполітики.

Однак під час реалізації проєкту чиновники побачили, що для дітей з комплексною інвалідністю немає закладів, які готові взяти їх на оздоровлення. Тож представників місцевих громад просять облаштувати такі заклади, а Міністерство закупить цю послугу з центрального рівня.

«Ми збільшуємо вартість оздоровлення для цих дітей до 25 тис. грн», - зазначили в Міністерстві.

Нагадаємо, в Україні з 1 червня стартувала монетизації послуги дитячого оздоровлення та відпочинку. Батьки дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, можуть отримати грошову допомогу, а саме по 14 165 гривень на путівку до табору, який оберуть самі.

«Тепер держава виплачуватиме батькам кошти, на які ті зможуть самостійно придбати путівку для дитини до табору оздоровлення та відпочинку. Щоб отримати кошти, батькам (або особам, які їх замінюють) достатньо відкрити спеціальну картку в ПриватБанку, на яку буде зараховано 14 165 грн на кожну дитину», — пояснювали і Мінсоцполіики щодо грошової допомоги.

При цьому держава не обмежувала кількість дітей з однієї родини, які мають право отримати грошову допомогу для придбання путівок. Грошова допомога перераховується на кожну дитину.

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