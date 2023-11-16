Згідно з ініціативою Естонської ради у справах біженців, українці, які постраждали від бойових дій, можуть отримати грошову допомогу до 17,500 гривень для опалення. Грошова допомога виплачується протягом трьох місяців у розмірі 3600 гривень на місяць.
Грошова допомога передбачена для домогосподарств у селах і селищах, які не мають можливості самостійно забезпечити себе опаленням у найближчу зиму. Грошова допомога здійснюється на підставі аналізу соціально-економічних та вразливих критеріїв для кожного домогосподарства.
Грошову допомогу можна використовувати для придбання:
- вугілля;
- дров;
- брикетів;
- пелет (паливних гранул).
Також грошова допомога може бути використана для оплати газового опалення.
Програма діє в наступних шести областях:
- Херсонська;
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Харківська;
- Донецька;
- Луганська.
Для реєстрації на отримання грошової допомоги можна звертатися за телефонами: (093) 944-75-68, (073) 836-12-38, (073) 810-93-44 у робочі дні з понеділка по середу з 9:00 до 12:00.
Вирішення питання про призначення допомоги приймають представники Естонської ради у справах біженців після оцінки вразливості сім'ї. Після схвалення заявки гроші будуть перераховані на банківський рахунок.
У випадку, якщо виявиться, що домогосподарство вже отримує аналогічну грошову допомогу від іншого агентства або організації за той самий період, воно буде виключене з отримання багатоцільової грошової допомоги від Естонської ради у справах біженців.
Джерело: NV.
Останні новини України:
Нагадаємо, що з'явилась нова грошова допомога для українців.
Як писала Politeka, українцям виплатять грошову допомогу від ООН.
Також Politeka повідомляла, грошова допомога буде виплачена мешканцям чотирьох українських міст.