Грошова допомога передбачена для домогосподарств у селах та селищах, які не мають змоги самостійно забезпечити себе опаленням.

Згідно з ініціативою Естонської ради у справах біженців, українці, які постраждали від бойових дій, можуть отримати грошову допомогу до 17,500 гривень для опалення. Грошова допомога виплачується протягом трьох місяців у розмірі 3600 гривень на місяць.

Грошова допомога передбачена для домогосподарств у селах і селищах, які не мають можливості самостійно забезпечити себе опаленням у найближчу зиму. Грошова допомога здійснюється на підставі аналізу соціально-економічних та вразливих критеріїв для кожного домогосподарства.

Грошову допомогу можна використовувати для придбання:

вугілля;

дров;

брикетів;

пелет (паливних гранул).

Також грошова допомога може бути використана для оплати газового опалення.

Програма діє в наступних шести областях:

Херсонська;

Запорізька;

Миколаївська;

Харківська;

Донецька;

Луганська.

Для реєстрації на отримання грошової допомоги можна звертатися за телефонами: (093) 944-75-68, (073) 836-12-38, (073) 810-93-44 у робочі дні з понеділка по середу з 9:00 до 12:00.

Вирішення питання про призначення допомоги приймають представники Естонської ради у справах біженців після оцінки вразливості сім'ї. Після схвалення заявки гроші будуть перераховані на банківський рахунок.

У випадку, якщо виявиться, що домогосподарство вже отримує аналогічну грошову допомогу від іншого агентства або організації за той самий період, воно буде виключене з отримання багатоцільової грошової допомоги від Естонської ради у справах біженців.

Джерело: NV.

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