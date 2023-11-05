Реєстрація для отримання грошової допомоги вже відкрита у чотирьох містах України.

Громадяни України, які опинулися в складних життєвих обставинах, тепер мають можливість отримати багатоцільову грошову допомогу. Грошова допомога надається громадською організацією "Голос Ромні" у співпраці з міжнародною некомерційною організацією Mercy Corps.

Реєстрація для отримання грошової допомоги вже відкрита у чотирьох містах України: Ужгород, Кривий Ріг, Запоріжжя та Мерефі. Для того, щоб подати заявку на отримання грошової допомоги, домогосподарство повинно відповідати соціально-економічному критерію та одному чи декільком критеріям уразливості.

На отримання грошової допомоги пріоритетні категорії включають громадян віком 60+, осіб з інвалідністю, представників маргіналізованих груп населення, а також тих, хто страждає від серйозних хронічних захворювань.

Для участі в програмі багатоцільової грошової допомоги, вам потрібно зв'язатися з гарячою лінією "Голос Ромні" за вказаними телефонними номерами в залежності від вашого міста:

Запоріжжя: +38 (068) 557 10 21

Кривий Ріг: +38 (095) 382 69 98

Ужгород: +38 (068) 814 27 88

Мерефа: +38 (050) 105 25 41

Робочий графік гарячої лінії передбачає роботу з понеділка до п'ятниці з 10:00 до 17:00 з технічною перервою з 13:00 до 14:00.

Процес реєстрації передбачає відповіді на питання оператора щодо поточної ситуації та можливих переміщень. Якщо особа відповідає вимогам, їй призначають дату та час особистої реєстрації та надають вказівки щодо необхідних документів.

Після реєстрації на отримання грошової допомоги дані обробляються організацією Mercy Corps для призначення грошової допомоги. Цей процес може зайняти від 3 до 6 тижнів. Після прийняття рішення, всі зареєстровані учасники отримують повідомлення про результат.

Грошова допомога перераховується на банківський рахунок, який вказано під час реєстрації.

Джерело: НаПенсії.

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