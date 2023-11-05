Оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах граждане Украины теперь имеют возможность получить многоцелевую денежную помощь. Денежная помощь предоставляется общественной организацией Голос Ромни в сотрудничестве с международной некоммерческой организацией Mercy Corps.

Регистрация для получения денежной помощи открыта в четырех городах Украины: Ужгород, Кривой Рог, Запорожье и Мерефи. Для того, чтобы подать заявку на получение денежной помощи, домохозяйство должно соответствовать социально-экономическому критерию и одному или нескольким критериям уязвимости.

На получение денежной помощи приоритетные категории включают граждан в возрасте 60+, лиц с инвалидностью, представителей маргинализированных групп населения, а также страдающих серьезными хроническими заболеваниями.

Для участия в программе многоцелевой денежной помощи, вам нужно связаться с горячей линией "Голос Ромни" по указанным телефонным номерам в зависимости от вашего города:

Запорожье: +38 (068) 557 10 21

Кривой Рог: +38 (095) 382 69 98

Ужгород: +38 (068) 814 27 88

Мерефа: +38 (050) 105 25 41

Рабочий график горячей линии предусматривает работу с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 с техническим перерывом с 13:00 до 14:00.

Процесс регистрации предусматривает ответы на вопросы оператора по поводу текущей ситуации и возможных перемещений. Если лицо отвечает требованиям, ему назначают дату и время личной регистрации и предоставляют указания по необходимым документам.

После регистрации на получение денежной помощи данные обрабатываются организацией Mercy Corps для назначения денежной помощи. Этот процесс может занять от 3 до 6 недель. После принятия решения все зарегистрированные участники получают уведомление о результате.

Денежная помощь перечисляется на банковский счет, указанный при регистрации.

Источник: На Пенсии.

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