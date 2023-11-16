Денежная помощь предусмотрена для домохозяйств в селах и поселках, не имеющих возможности самостоятельно обеспечить себя отоплением.

Согласно инициативе Эстонского совета по делам беженцев, пострадавшие от боевых действий украинцы могут получить денежную помощь до 17,500 гривен для отопления. Денежная помощь выплачивается в течение трех месяцев в размере 3600 гривен в месяц.

Денежная помощь предусмотрена для домохозяйств в селах и поселках, не имеющих возможности самостоятельно обеспечить себя отоплением в ближайшую зиму. Денежная помощь осуществляется на основе анализа социально-экономических и уязвимых критериев для каждого домохозяйства.

Денежную помощь можно использовать для покупки:

уголь;

дров;

брикетов;

пеллет (топливных гранул).

Также денежная помощь может быть использовано для оплаты газового отопления.

Программа действует в следующих шести областях:

Херсонская;

Запорожская;

Николаевская;

Харьковская;

Донецкая;

Луганск.

Для регистрации на получение денежной помощи можно обращаться по телефонам: (093) 944-75-68, (073) 836-12-38, (073) 810-93-44 в рабочие дни с понедельника по среду с 9:00 до 12 :00.

Решение вопроса о назначении помощи принимают представители Эстонского совета по делам беженцев после оценки уязвимости семьи. После одобрения заявки деньги будут перечислены на банковский счет.

В случае если окажется, что домохозяйство уже получает аналогичную денежную помощь от другого агентства или организации за тот же период, оно будет исключено из получения многоцелевой денежной помощи от Эстонского совета по делам беженцев.

Источник: NV.

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