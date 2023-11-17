Один из видов денежной помощи будет увеличен, пишет Politeka.net со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Речь идет о денежной помощи на оздоровление детей. В Минсоцполитики сообщили об изменениях в проекте Є-оздоровлення.

"Каждая семья может самостоятельно выбрать, где будет оздоравливаться ее ребенок за деньги государства", - отметили в Минсоцполитики.

Однако при реализации проекта чиновники увидели, что для детей с комплексной инвалидностью нет заведений, готовых взять их на оздоровление. Представителей местных общин просят обустроить такие заведения, а Министерство закупит эту услугу с центрального уровня.

"Мы увеличиваем стоимость оздоровления для этих детей до 25 тыс. грн", - отметили в Министерстве.

Напомним, в Украине с 1 июня стартовала монетизация услуги детского оздоровления и отдыха. Родители детей, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержке, могут получить денежную помощь, а именно по 14 165 гривен на путевку в лагерь, который выберут сами.

«Теперь государство будет выплачивать родителям средства, на которые смогут самостоятельно приобрести путевку для ребенка в лагерь оздоровления и отдыха. Чтобы получить средства, родителям (или заменяющим их лицам) достаточно открыть специальную карточку в ПриватБанке, на которую будет зачислено 14 165 грн на каждого ребенка», — объясняли и Минсоцполитики о денежной помощи.

При этом государство не ограничивало количество детей из одной семьи, имеющих право получить денежную помощь для приобретения путевок. Денежная помощь перечисляется на каждого ребенка.

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