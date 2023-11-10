Суму грошової допомоги змінено, пише Politeka.net з посиланням на МінРеінтеграції.

Так, запроваджена нова сума виплат багатоцільової грошової допомоги від МОМ. У Мінреінтеграції підкреслили, що нова сума грошової допомоги – 3600 гривень на місяць.

Виплати такої грошової допомоги здійснюють протягом 3 місяців.

Також в Мінреінтеграції пояснили причину введення нових правил виплат грошової допомоги.

«Ця зміна відбулася через те, що попередня сума (2220 гривень) є недостатньою для покриття базових потреб громадян», - підкреслили в Міністерстві.

Тому розмір виплат грошової допомоги був переглянутий.

Також українцям пообіцяли, що цей процес буде регулярним. Сума грошової допомоги буде коригуватися відповідно до значних цінових змін.

Зміни у виплаті грошової допомоги вступили у дію з 1 жовтня.

Тож, усі хто реєструються та мають право на отримання грошової допомоги після 1 жовтня 2023 року, отримають збільшену суму.

«Для осіб, зареєстрованих до цієї дати, сума переказу відповідатиме чинному розміру 2220 гривень на члена сім’ї», - підкреслили в Мінреінтеграції.

Зазначимо, пріоритетною категорією українців для отримання допомоги від МОМ визначено осіб з інвалідністю, зокрема з-поміж ВПО.

Проте грошову допомогу від МОМ допомогу можуть отримати й: одинока мати/батько, які отримують допомогу на дітей; отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами; особи з інвалідністю; сім’ї з двома і більше дітьми; пенсіонери віком 65+.

Також МОМ виплачує грошову допомогу жителям звільнених територій.

Останні новини України:

Нагадаємо, хто з українців може отримати виплати від Червоного Хреста.

Також Politeka.net писала, про безкоштовний проїзд в транспорті - хто має право і що робити у разі відмови.

Крім того, Politeka.net застерігала, що фальшиві гроші наповнили Україну.