Грошова допомога буде виплачена українцям - жителів однієї з областей. Стало відомо, хто, як і коли може отримати виплати від Червоного Хреста. Про це йдеться на офіційній сторінці організації у Facebook.

Зокрема Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України розпочала прийом заявок на отримання цільової та багатоцільової грошової допомоги. Це стало можливим завдяки підтримці Швейцарського Червоного Хреста.

Грошову допомогу можуть отримати особи з обмеженими можливостями, які зареєстровані в Івано-Франківській області та відповідають наступним критеріям:

виховують дитину із інвалідністю;

мають інвалідність І або II групи;

самостійно виховують дитину і не отримують іншу допомогу на її виховання або аліменти від іншого батька.

Грошову допомогу можуть отримати мешканці об'єднаної територіальної громади, які відповідають таким критеріям:

мають інвалідність І або II групи, спричинену військовою агресією;

є переселенцями, які виховують дитину із інвалідністю;

є особами з обмеженими можливостями І або II групи.

Подати заявку на торимання грошової допомоги можна до 10 листопада 2023 року щодня з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шухевичів, 21Б.

Для подачі заявки на торимання грошової допомоги потрібно мати наступні документи, включаючи:

довідку про інвалідність;

свідоцтво про розлучення;

документи, що підтверджують відсутність аліментів та інші відомості.

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