Денежная помощь будет выплачена украинцам – жителям одной из областей. Стало известно, кто, как и когда может получить выплаты от Красного Креста. Об этом говорится на официальной странице организации Facebook.
В частности, Ивано-Франковская областная организация Общества Красного Креста Украины начала прием заявок на получение целевой и многоцелевой денежной помощи. Это стало возможным благодаря поддержке Швейцарского Красного Креста.
Денежную помощь могут получить лица с ограниченными возможностями, зарегистрированные в Ивано-Франковской области и отвечающие следующим критериям:
- воспитывают ребенка с инвалидностью;
- имеют инвалидность I или II группы;
- самостоятельно воспитывают ребенка и не получают другую помощь на его воспитание или алименты от другого родителя.
Денежную помощь могут получить жители объединенного территориального общества, которые отвечают следующим критериям:
- обладают инвалидностью I или II группы, вызванной военной агрессией;
- являются переселенцами, воспитывающими ребенка с инвалидностью;
- являются лицами с ограниченными возможностями I или II группы.
Подать заявку на получение денежной помощи можно до 10 ноября 2023 года ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 по адресу: Ивано-Франковск, ул. Шухевичей, 21Б.
Для подачи заявки на получение денежной помощи необходимо иметь следующие документы, включая:
- справку об инвалидности;
- свидетельство о разводе;
- документы, подтверждающие отсутствие алиментов и другие сведения.
Последние новости Украины:
Денежная помощь в размере 10 тысяч гривен: кто имеет право на выплаты.
Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.
Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.