Денежную помощь могут получить украинцы, которые отвечают некоторым критериям.

Денежная помощь будет выплачена украинцам – жителям одной из областей. Стало известно, кто, как и когда может получить выплаты от Красного Креста. Об этом говорится на официальной странице организации Facebook.

В частности, Ивано-Франковская областная организация Общества Красного Креста Украины начала прием заявок на получение целевой и многоцелевой денежной помощи. Это стало возможным благодаря поддержке Швейцарского Красного Креста.

Денежную помощь могут получить лица с ограниченными возможностями, зарегистрированные в Ивано-Франковской области и отвечающие следующим критериям:

воспитывают ребенка с инвалидностью;

имеют инвалидность I или II группы;

самостоятельно воспитывают ребенка и не получают другую помощь на его воспитание или алименты от другого родителя.

Денежную помощь могут получить жители объединенного территориального общества, которые отвечают следующим критериям:

обладают инвалидностью I или II группы, вызванной военной агрессией;

являются переселенцами, воспитывающими ребенка с инвалидностью;

являются лицами с ограниченными возможностями I или II группы.

Подать заявку на получение денежной помощи можно до 10 ноября 2023 года ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 по адресу: Ивано-Франковск, ул. Шухевичей, 21Б.

Для подачи заявки на получение денежной помощи необходимо иметь следующие документы, включая:

справку об инвалидности;

свидетельство о разводе;

документы, подтверждающие отсутствие алиментов и другие сведения.

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