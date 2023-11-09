Українці зможуть отримати нову грошову допомогу, пише Politeka.net. І матиме право на неї будь-хто.

Розмір нової грошової допомоги поки що невідомий. Але цей проєкт буде схожий на «ковідну тисячу». Тоді, нагадаємо, спочатку її можна було з віртуального рахунку витратити на квитки в кіно, театр, музеї, на внутрішні подорожі літаком чи залізницею, а також на придбання книжок та спортзал. Згодом цю тисячу можна було витратити на всі групи товарів та переказувати на інші картки - уряд України скасував всі обмеження на використання коштів "єПідтримки".

Нова грошова допомога також буде видаватися у межах «єПідтримки».

Перші подробиці про нову грошову допомогу розповів Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Для всіх українців готуємо у форматі «єПідтримки» грошову допомогу для вивчення англійської», - повідомив Федоров у інтерв’ю для Forbes.

За його словами, тисячі людей в Україні прагнуть вчитися і ставати кращими, тож необхідно створити для них всі умови.

Додамо, що поки ця нова грошова допомога розробляється українці можуть отримати інши види грошової допомоги.

Так, українці можуть отримати нову одноразову грошову допомогу у розмірі 4415 гривень від благодійної організації.

Благодійна організація Дукат / Cash for Refugees виплачує одноразову грошову допомогу українським сім'ям.

Але прохач грошової допомоги має відповідати всім трьом критеріям одночасно.

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