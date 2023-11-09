Украинцы смогут получить новую денежную помощь, пишет Politeka.net. И будет иметь право на нее любой.

Размер новой денежной помощи пока неизвестен. Но этот проект будет похож на «ковидную тысячу». Тогда, напомним, сначала ее можно было с виртуального счета потратить на билеты в кино, театр, музеи, на внутренние путешествия на самолете или железной дороге, а также на приобретение книг и спортзал. Впоследствии эту тысячу можно было потратить на все группы товаров и переводить на другие карты - правительство Украины отменило все ограничения на использование средств "є Підтримки".

Новая денежная помощь также будет выдаваться в рамках «єПідтримки».

Первые подробности о новой денежной помощи рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Для всех украинцев готовим в формате «єПідтримки» денежную помощь для изучения английского», - сообщил Федоров в интервью для Forbes.

По его словам, тысячи людей в Украине стремятся учиться и становиться лучше, поэтому необходимо создать для них все условия.

Добавим, что пока эта новая денежная помощь разрабатываемая украинцы могут получить другие виды денежной помощи.

Так, украинцы могут получить новую одноразовую денежную помощь в размере 4415 гривен от благотворительной организации.

Благотворительная организация Дукат/Cash for Refugees выплачивает одноразовую денежную помощь украинским семьям.

Но проситель денежной помощи должен отвечать всем трем критериям одновременно.

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